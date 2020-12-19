«Ювентус» вырвал победу у «Сассуоло» в концовке (3:1), отыграв второй тайм в большинстве

Теги Ювентус серия А Италия Sports.ru Педро Обианг Сассуоло Пауло Дибала Уэстон Маккенни Футбол

В 17-м туре итальянской Серии А «Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Весь второй тайм туринцы провели в большинстве после удаления Педро Обианга в концовке первой половины игры.

Еще до перерыва «Юве» из-за травм потерял Уэстона Маккенни и Пауло Дибалу, которые были заменены из-за травм.

Ювентус – Сассуоло 3:1 (0:0, 3:1)
Дата проведения
10 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 50 Данило, 1:1 – 58 Дефрель, 2:1 – 82 Рэмзи, 3:1 – 90 Роналду.
ЮвентусШченсны, Демирал, Бонуччи, Данило, Фработта, Бентанкур (Рабьо, 46), Артур, Маккенни (Рэмзи, 19; Мората, 86), Кьеза (Бернардески, 86), Дибала (Кулусевски, 43), Роналду.
СассуолоКонсильи, Кирикеш (Айхан, 86), Мюльдюр (Оддей, 73), Кирьякопулос, Феррари, Обианг, Траоре, Локателли, Джуричич (Лопес, 46), Капуто (Толян, 46), Дефрель (Бога, 67).
Предупреждения:
Бонуччи (13), Феррари (17), Бентанкур (34), Фработта (71), Кулусевски (79).
Удаление:
Обианг (45).

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