«Ювентус» вырвал победу у «Сассуоло» в концовке (3:1), отыграв второй тайм в большинстве

В 17-м туре итальянской Серии А одержал победу над (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Весь второй тайм туринцы провели в большинстве после удаления Педро Обианга в концовке первой половины игры.

Еще до перерыва «Юве» из-за травм потерял Уэстона Маккенни и Пауло Дибалу, которые были заменены из-за травм.

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