Кубок мира. Смешанная эстафета. Кайшева, Миронова, Логинов и Латыпов побегут за Россию

10 января в Оберхофе на пятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет смешанная эстафета. За Россию побегут Ульяна Кайшева, , Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

мира по биатлону

5-й этап

Оберхоф, Германия

Смешанная эстафета

Начало – 13:30 по московскому времени. Прямые трансляции – на ТК «Матч ТВ» и Eurosport.

Старт-лист

1. Норвегия ( , Марте Ульсбю-Ройселанн, Йоханнес Дале, )

2. Италия ( , , Томас Бормолини, )

3. Франция ( , , , )

4. Германия ( , , , )

5. Россия ( , Светлана Миронова, , )

6. Швеция ( , , , )

7. Чехия (Джессика Йислова, , Якуб Штвртецки, )

8. Австрия ( , , , )

9. Швейцария ( , , , )...

12. Беларусь ( , , , )...

18. Украина ( , , , )