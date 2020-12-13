Кубок мира. Смешанная эстафета. Кайшева, Миронова, Логинов и Латыпов побегут за Россию

10 января в Оберхофе на пятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет смешанная эстафета. За Россию побегут Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Кубок мира по биатлону
5-й этап
Оберхоф, Германия
Смешанная эстафета
Начало – 13:30 по московскому времени. Прямые трансляции – на ТК «Матч ТВ» и Eurosport.
Старт-лист
1. Норвегия (Ингрид Тандревольд, Марте Ульсбю-Ройселанн, Йоханнес Дале, Стурла Лагрейд)
2. Италия (Ирен Лардшнайдер, Лиза Виттоцци, Томас Бормолини, Доминик Виндиш)
3. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Брезаз, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе)
4. Германия (Ванесса Хинц, Дениз Херманн, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер)
5. Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов)
6. Швеция (Линн Перссон, Эльвира Оберг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома)
7. Чехия (Джессика Йислова, Маркета Давидова, Якуб Штвртецки, Ондржей Моравец)
8. Австрия (Юлия Швайгер, Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер, Феликс Лейтнер)
9. Швейцария (Аита Гаспарин, Селина Гаспарин, Беньямин Вегер, Жереми Финелю)...
12. Беларусь (Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников, Антон Смольский)...
18. Украина (Дарья Блашко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный)