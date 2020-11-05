Дацюк попросил Путина разобраться в деле с задержанием бывшего схиигумена Сергия: «Остановим гонения на Православных»

Форвард «Автомобилиста» опубликовал письмо от своего имени президенту РФ Владимиру Путину.

В письме 42-летний хоккеист попросил президента разобраться в деле с задержанием бывшего схиигумена Сергия.

«Письмо Президенту и народу. Остановим гонения на Православных.

Просим максимально распространить среди всех граждан РФ. С нами Бог!» – подписал Дацюк свой пост в инстаграме.

Письмо также подписали актер, основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и актриса Мария Шукшина.

Бывший схиигумен Сергий был задержан сотрудниками правоохранительных органов 29 декабря. Против него возбудили уголовное дело о склонении к совершению самоубийства, воспрепятствовании богослужению и самоуправстве.

В мае прошлого года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл лишил Сергия права ношения наперсного креста. Ему нельзя совершать общественные и частные богослужения, принимать исповедь и покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения епископа.

Сергий проклинал тех, кто закрывает храмы во время пандемии коронавируса. Также он назвал пандемию мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям.

Сообщалось, что 16 июня схиигумен взял под контроль Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов» и вновь стал вести службы, а на территории монастыря выставил казачий дозор.

В июне Дацюк побывал на проповеди отстраненного схиигумена Сергия в женском монастыре. Службу охраняли казаки, приезжала полиция.

В июле стало известно, что хоккеист отдал золотую олимпийскую медаль в Среднеуральский женский монастырь.

Изображения: инстаграм Павла Дацюка (увеличение по клику)