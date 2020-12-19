«Ливерпуль» разгромил детей, «Бавария» проиграла впервые за 3 месяца, Ларионов остается в молодежке, Большунов царит и другие новости утра

1. «Ливерпуль» разгромил молодежь «Астон Виллы» (4:1) в Кубке Англии и вышел в 1/16 финала. Мальчишки из Бирмингема играли вместо первой команды из-за вспышки ковида в клубе. Ребят хватило на тайм.

2. «Боруссия» Менхенгладбах дома сломила «Баварию» (3:2) в стартовом матче 15-го тура чемпионата Германии. Клуб из Мюнхена проиграл впервые за 3 месяца, прервалась серия из 20 игр без поражений. Не помог даже 20-й гол Левандовского в 14 матчах Бундеслиги в сезоне.

3. В игровой день КХЛ «Ак Барс» был сильнее «Трактора» (3:2 Б), выиграв 10-й матч подряд, ЦСКА победил «Нефтехимик» (6:1), «Йокерит» уступил «Спартаку» (1:4), «Автомобилист» – «Барысу» (2:3).

4. Игорь Ларионов продолжит тренировать молодежную сборную России по хоккею, несмотря на четвертое место на МЧМ-2021. Правильно ли это?

5. Большунов выиграл классический масс-старт на «Тур де Ски» (5-я победа подряд на многодневке!), Червоткин – 3-й, Семиков – 4-й, Якимушкин – 5-й. Непряева была сильнее всех у женщин, Жамбалова – 7-я, Ступак – 8-я, Кирпиченко – 10-я.

6. Трансферы. «Динамо» ведет переговоры с вратарем сборной Вьетнама Львом Дангом (Что?). Кокорин интересен «Болонье», «Роме» и «Фиорентине», но это не точно, а вот Карпину в «Ростове» он не нужен. Тедеско настаивает на возвращении Мирзова в «Спартак» из аренды. «Ювентус» следит за Шомуродовым. Гайч хочет уйти из ЦСКА, чтобы сыграть за Аргентину на Олимпиаде.

7. «Химки» потерпели 10-е поражение подряд в Евролиге, крупно проиграв «Жальгирису» (75:102) в 18-м туре. «Реал» уступил «Милану» (76:80).

8. Йоханнес Бо стал первым в спринте на Кубке мира по биатлону в Оберхофе, Тарьей Бо – 2-й, Латыпов – 11-й, Елисеев – 16-й. Экхофф победила у женщин, Павлова – 6-я, Миронова – 15-я, Куклина – 20-я. Антирекорд сборной России растет – 41 гонка подряд без медалей.

9. НБА. 38 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Клипперс», «Бостон» победил «Вашингтон», «Бруклин» уступил «Мемфису», несмотря на 43 очка Леверта и другие результаты.

10. Голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров купил суперклей, как и обещал. Помните, как у него часто вылетала клюшка из рук на чемпионате мира?

11. Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур купил старейший кубок Англии за 1 млн долларов. А говорят, что у клуба нет истории.

12. Третьяков взял золото на чемпионате Европы по скелетону в Винтерберге. Никитина выиграла у женщин. Двойная победа!

13. Кокорин вернет 30-40% от подъемных (от 2,5 до 3,5 млн евро) «Спартаку», если не забьет 10 голов за сезон. Клуб подстраховался.

14. Швеция отменила все домашние соревнования по фигурному катанию до конца сезона из-за коронавируса. Там должен пройти ЧМ-2021.

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