Игорь Ларионов: «У молодежки было мастерство. Мы одни победили США»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос о мастерстве хоккеистов команды на МЧМ-2021.
– У наших игроков хромало исполнительское мастерство? Раз реализация моментов в решающих матчах оказалась низкой.
– Обсуждать конкретные персоны сейчас, наверное, нет смысла. Игра всегда состоит из ошибок и эмоций.
Когда команда забрасывает 16 шайб на групповом этапе, а в четвертьфинале немцам забить не может, это тоже о чем-то говорит. Это просто молодежный хоккей.
Мастерство было, иначе бы американцев и шведов не обыграли бы. Посмотрите на сборную США. Сейчас она – чемпион мира, а год назад вылетела в четвертьфинале.
Хотя в обоих случаях это была сильная команда. Кстати, на МЧМ-2021 мы оказались единственной сборной, которая американцев обыграла, – сказал Ларионов.
Ларионов – хранитель традиций. Стиль, который он принес в молодежку – точка отсчета для развития нашего хоккея