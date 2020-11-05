Игорь Ларионов: «У молодежки было мастерство. Мы одни победили США»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос о мастерстве хоккеистов команды на МЧМ-2021.

– У наших игроков хромало исполнительское мастерство? Раз реализация моментов в решающих матчах оказалась низкой.

– Обсуждать конкретные персоны сейчас, наверное, нет смысла. Игра всегда состоит из ошибок и эмоций.

Когда команда забрасывает 16 шайб на групповом этапе, а в четвертьфинале немцам забить не может, это тоже о чем-то говорит. Это просто молодежный хоккей.

Мастерство было, иначе бы американцев и шведов не обыграли бы. Посмотрите на сборную США. Сейчас она – чемпион мира, а год назад вылетела в четвертьфинале.

Хотя в обоих случаях это была сильная команда. Кстати, на МЧМ-2021 мы оказались единственной сборной, которая американцев обыграла, – сказал Ларионов.

Ларионов – хранитель традиций. Стиль, который он принес в молодежку – точка отсчета для развития нашего хоккея