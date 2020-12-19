Александр Тихонов о Дзюбе в политике: «Спортсменам там не место. Я бы всех повыгонял. У них абсолютная безграмотность»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил вероятность политической карьеры нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я бы их всех повыгонял. Вот сколько они в Думе сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место.

Я с большим уважением отношусь к их спортивному прошлому, но эти люди занимают просто так чье-то место и не решая никакие вопросы. У них абсолютная безграмотность.

Я бы им устроил тест, отправив их по окраинам всех областей. Их просто оплевали бы. Уважаю их прошлое, но они там просто сидят и нажимают на кнопки.

Скажите про самый положительный шаг от них? Самые низкие пенсии, самая низкая заработная плата – это в России. Они же сидят там и принимают законы», – сказал Тихонов

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