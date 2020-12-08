👎 Сборная России по биатлону установила антирекорд – 39 гонок подряд без медалей

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Сборная России по биатлону провела 39 гонок подряд без медалей на Кубке мира.

Последний раз российские биатлонисты попадали на подиум 16 февраля на ЧМ-2020 в Антхольце, когда Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования. 

В 2016 году, когда главой Союза биатлонистов России (СБР) был Александр Кравцов, наша команда не брала медали 25 гонок подряд. 

Потом антирекорд установили при главе СБР Владимире Драчеве – в сезоне-2019/20 российские биатлонисты не завоевывали медали в 28 гонках подряд. Во время его правления началась текущая серия.

Сейчас СБР возглавляет Виктор Майгуров

Также сборная России впервые не завоевала медалей со старта сезона до января – прошло 22 гонки. В текущем сезоне в личных гонках наши биатлонисты не поднимались выше 10-го места.

В чем ошиблись биатлонисты? Почему сдал Логинов? Реально ли все исправить хотя бы к ЧМ? Интервью с шефом команды

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