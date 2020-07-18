«Динамо» ведет переговоры с вратарем сборной Вьетнама Львом Дангом. Он был в академии бело-голубых и «Спартака»

ведет переговоры с вратарем сборной Вьетнама Львом Дангом, сообщил агент футболиста .

«Лев сейчас хочет попробовать себя в европейском чемпионате. Уехав из России, он смог раскрыться и зарекомендовать себя в качестве одного из ведущих вратарей Южной Азии. Теперь ему нужен новый вызов.

Лев – воспитанник «Динамо», во многом поэтому мы ведем переговоры именно с этим клубом», – сказал Грушин.

Лев Данг является воспитанником академий московских клубов «Спартак» и «Динамо». С 2011 года он выступал за вьетнамские клубы «Хоангань» и «Хайфон». С 2017 года голкипер играет за сборную Вьетнама.

В 2018 году был признан лучшим вратарем чемпионата Вьетнама, а в 2019-м – лучшим вратарем Южной Азии. В 2020 году провел 12 матчей за «Муангтонг Юнайтед» из Таиланда.

Лев Данг: «Просто открывал Google, вбивал название клуба и приходил на просмотр»