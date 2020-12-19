Владелец «Сити» шейх Мансур купил старейший кубок Англии за 1 млн долларов. Трофей передали музею футбола в Манчестере

Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур бен Зайед аль-Найян приобрел старейший трофей, вручавшийся за победу в Кубке Англии с 1896 по 1910 год.

Первоначально возникли опасения, что кубок будет выкуплен частными коллекционерами и вывезен за границу. После того как шейх Мансур приобрел трофей, он останется в Англии.

Шейх Мансур распорядился передать кубок в Национальный музей футбола, который находится в Манчестере. Там он хранился с 2005 года. Целью шейха было сохранение доступа к трофею для фанатов, которые могут увидеть его в музее.

Предыдущий владелец трофея, совладелец «Вест Хэма» Дэвид Голд, продал кубок в сентябре 2020 года на аукционе. Имя покупателя не разглашалось. Сделка обошлась шейху Мансуру в 760 тысяч фунтов (1,03 млн долларов).

Голд же приобрел этот трофей в 2005 году за 478 тысяч фунтов.

Это первый трофей, который выиграл «Манчестер Сити». Это произошло 116 лет назад в финале Кубка Англии 1904 года.

Фото: сайт «Манчестер Сити»