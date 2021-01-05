«Тур де Ски». 6-й этап. Большунов, Мальцев, Спицов, Колонья выступят в классическом масс-старте на 15 км

8 января на шестом этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет мужской масс-старт классическим стилем на 15 км.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

6-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Масс-старт

15 км, классический стиль

Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport 2.

Старт-лист

1. (Россия)

2. Артем Мальцев (Россия)

3. Федерико Пеллегрино (Италия)

4. Морис Манифика (Франция)

5. Глеб Ретивых (Россия)

6. (Россия)

7. Ришар Жув (Франция)

8. Иван Якимушкин (Россия)

9. (Россия)

10. Александр Терентьев (Россия)

11. (Швейцария)

12. Андрей Мельниченко (Россия)

14. Хьюго Лапалю (Франция)

18. Франческо де Фабиани (Италия)

19. Калле Халварссон (Швеция)

21. Адриан Бэкшнайдер (Франция)

20. Илья Семиков (Россия)

24. (Россия)

50. Оскар Свенссон (Швеция)

Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»