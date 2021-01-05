«Тур де Ски». 6-й этап. Большунов, Мальцев, Спицов, Колонья выступят в классическом масс-старте на 15 км

8 января на шестом этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет мужской масс-старт классическим стилем на 15 км.
Лыжные гонки
6-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
Масс-старт
15 км, классический стиль
Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport 2.
Старт-лист
1. Александр Большунов (Россия)
2. Артем Мальцев (Россия)
3. Федерико Пеллегрино (Италия)
4. Морис Манифика (Франция)
5. Глеб Ретивых (Россия)
6. Денис Спицов (Россия)
7. Ришар Жув (Франция)
8. Иван Якимушкин (Россия)
9. Евгений Белов (Россия)
10. Александр Терентьев (Россия)
11. Дарио Колонья (Швейцария)
12. Андрей Мельниченко (Россия)
14. Хьюго Лапалю (Франция)
18. Франческо де Фабиани (Италия)
19. Калле Халварссон (Швеция)
21. Адриан Бэкшнайдер (Франция)
20. Илья Семиков (Россия)
24. Алексей Червоткин (Россия)
50. Оскар Свенссон (Швеция)