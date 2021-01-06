🥇 Непряева выиграла классический масс-старт на «Тур де Ски», Жамбалова – 7-я, Ступак – 8-я, Кирпиченко – 10-я

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Сегодня на шестом этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме прошел женский масс-старт классическим стилем на 10 км. 

Победу одержала россиянка Наталья Непряева.

Лыжные гонки 

«Тур де Ски»

6-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Масс-старт

10 км, классический стиль 

1. Наталья Непряева (Россия) – 30.35,5

2. Катарина Хенниг (Германия) – 2,4

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 4,1

4. Тереза Штадлобер (Австрия) – 6,6

5. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 7,2

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 9,9

7. Алиса Жамбалова (Россия) – 13,7

8. Юлия Ступак (Россия) – 15,1

9. Джессика Диггинс (США) – 24,0

10. Яна Кирпиченко (Россия) – 27,3

11. Фрида Карлссон (Швеция) – 29,5

12. Надин Фандрих (Швейцария) – 35,4

13. Линн Сван (Швеция) – 48,7

14. Татьяна Сорина (Россия) – 49,8

15. Катержина Разымова (Чехия) – 50,7

16. Майя Далквист (Швеция) – 1.10,8

17. Юнна Сундлинг (Швеция) – 1.11,4

18. Эмма Рибом (Швеция) – 1.11,8...

22. Анна Нечаевская (Россия) – 1.19,0...

24. Христина Мацокина (Россия) – 1.22,8...

28. Моа Лундгрен (Швеция) – 1.37,5...

31. Рози Бреннан (США) – 2.00,5

32. Анамария Лампич (Словения) – 2.03,8...

35. Анастасия Фалеева (Россия) – 2.26,9

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