🥇 Непряева выиграла классический масс-старт на «Тур де Ски», Жамбалова – 7-я, Ступак – 8-я, Кирпиченко – 10-я

Сегодня на шестом этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме прошел женский масс-старт классическим стилем на 10 км.
Победу одержала россиянка Наталья Непряева.
Лыжные гонки
6-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины
Масс-старт
10 км, классический стиль
1. Наталья Непряева (Россия) – 30.35,5
2. Катарина Хенниг (Германия) – 2,4
3. Эбба Андерссон (Швеция) – 4,1
4. Тереза Штадлобер (Австрия) – 6,6
5. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 7,2
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 9,9
7. Алиса Жамбалова (Россия) – 13,7
8. Юлия Ступак (Россия) – 15,1
9. Джессика Диггинс (США) – 24,0
10. Яна Кирпиченко (Россия) – 27,3
11. Фрида Карлссон (Швеция) – 29,5
12. Надин Фандрих (Швейцария) – 35,4
13. Линн Сван (Швеция) – 48,7
14. Татьяна Сорина (Россия) – 49,8
15. Катержина Разымова (Чехия) – 50,7
16. Майя Далквист (Швеция) – 1.10,8
17. Юнна Сундлинг (Швеция) – 1.11,4
18. Эмма Рибом (Швеция) – 1.11,8...
22. Анна Нечаевская (Россия) – 1.19,0...
24. Христина Мацокина (Россия) – 1.22,8...
28. Моа Лундгрен (Швеция) – 1.37,5...
31. Рози Бреннан (США) – 2.00,5
32. Анамария Лампич (Словения) – 2.03,8...
35. Анастасия Фалеева (Россия) – 2.26,9