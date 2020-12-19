Кубок мира. Спринт. Елисеев уйдет в гонку 25-м, Латыпов – 34-м, Йоханнес Бо – 38-м, Логинов – 52-м

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8 января на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужской спринт. За сборную России выступят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов.

Дата проведения
8 января, 16.15
Онлайн гонки

Этап 5, Оберхоф, Германия. Спринт

Стартовый лист

1  Теро Сеппяля
2  Себастьян Самуэльссон
3  Руслан Ткаленко
4  Кароль Домбровски
5  Мартин Понсилуома
6  Антон Бабиков
7  Доминик Виндиш
8  Владимир Илиев
9  Милан Земличка
10  Скотт Гоу
11  Миха Довжан
12  Лукас Фрацшер
13  Антонин Гигонна
14  Лейф Нордгрин
15  Сергей Бочарников
16  Феликс Лейтнер
17  Йеспер Нелин
18  Рене Захна
19  Антон Смольский
20  Серафин Вистнер
21  Корнел Пукьяну
22  Димитар Герджиков
23  Кристиан Гоу
24  Андрей Расторгуев
25  Матвей Елисеев
26  Витаутас Строля
27  Йоханнес Дале
28  Давид Коматц
29  Дидье Бьона
30  Пеппе Фемлинг
31  Дмитрий Пидручный
32  Якуб Штвртецки
33  Павел Магазеев
34  Эдуард Латыпов
35  Эмильен Жакелен
36  Жереми Финелю
37  Олли Хииденсало
38  Йоханнес Бо
39  Шон Доэрти
40  Бенедикт Долль
41  Максим Воробей
42  Эрик Лессер
43  Кентен Фийон-Майе
44  Яков Фак
45  Лукас Хофер
46  Фабьен Клод
47  Тьерри Ланже
48  Арнд Пайффер
49  Артем Прима
50  Рок Трсан
51  Стурла Хольм Лагрейд
52  Александр Логинов
53  Гжегож Гузик
54  Симон Эдер
55  Томас Каукенас
56  Зиверт Гутторм Баккен
57  Дамир Растич
58  Тарьей Бо
59  Лукаш Журек
60  Пол Шоммер
61  Микито Татидзаки
62  Евгений Гараничев
63  Филипп Хорн
64  Антон Синапов
65  Томаш Микишка
66  Симон Дестье
67  Харальд Леммерер
68  Томас Бормолини
69  Александр Мухин
70  Михаил Усов
71  Георге Бута
72  Кресимир Црнкович
73  Оскар Брандт
74  Адам Раннелс
75  Апостолос Ангелис
76  Флоран Клод
77  Райдо Ранкель
78  Роман Елетнов
79  Беньямин Вегер
80  Туомас Харьюла
81  Ветле Шостад Кристиансен
82  Томаш Хасилла
83  Эдгарс Мисе
84  Михал Шима
85  Андржей Нендза-Кубинец
86  Артем Тищенко
87  Алекс Цисар
88  Косуке Озаки
89  Симон Шемп
90  Благой Тодев
91  Марцин Швайнош
92  Томмазо Джакомель
93  Том Лахайе-Гоффар
94  Эмильен Клод
95  Роберт Хелдна
96  Шимон Бартко
97  Владислав Киреев
98  Тарас Лесюк
99  Роберт Слотинс
100  Макс Дартши
101  Дмитрий Лазовский
102  Кирилл Стрельцов
103  Себастьян Штальдер
104  Томаш Крупчик
105  Тревор Кирс
106  Патрик Якоб
107  Линас Банис

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