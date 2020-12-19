Кубок мира. Спринт. Елисеев уйдет в гонку 25-м, Латыпов – 34-м, Йоханнес Бо – 38-м, Логинов – 52-м

8 января на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужской спринт. За сборную России выступят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов.
- Дата проведения
- 8 января, 16.15
8 января на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужской спринт. За сборную России выступят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов.
|1
|Теро Сеппяля
|2
|Себастьян Самуэльссон
|3
|Руслан Ткаленко
|4
|Кароль Домбровски
|5
|Мартин Понсилуома
|6
|Антон Бабиков
|7
|Доминик Виндиш
|8
|Владимир Илиев
|9
|Милан Земличка
|10
|Скотт Гоу
|11
|Миха Довжан
|12
|Лукас Фрацшер
|13
|Антонин Гигонна
|14
|Лейф Нордгрин
|15
|Сергей Бочарников
|16
|Феликс Лейтнер
|17
|Йеспер Нелин
|18
|Рене Захна
|19
|Антон Смольский
|20
|Серафин Вистнер
|21
|Корнел Пукьяну
|22
|Димитар Герджиков
|23
|Кристиан Гоу
|24
|Андрей Расторгуев
|25
|Матвей Елисеев
|26
|Витаутас Строля
|27
|Йоханнес Дале
|28
|Давид Коматц
|29
|Дидье Бьона
|30
|Пеппе Фемлинг
|31
|Дмитрий Пидручный
|32
|Якуб Штвртецки
|33
|Павел Магазеев
|34
|Эдуард Латыпов
|35
|Эмильен Жакелен
|36
|Жереми Финелю
|37
|Олли Хииденсало
|38
|Йоханнес Бо
|39
|Шон Доэрти
|40
|Бенедикт Долль
|41
|Максим Воробей
|42
|Эрик Лессер
|43
|Кентен Фийон-Майе
|44
|Яков Фак
|45
|Лукас Хофер
|46
|Фабьен Клод
|47
|Тьерри Ланже
|48
|Арнд Пайффер
|49
|Артем Прима
|50
|Рок Трсан
|51
|Стурла Хольм Лагрейд
|52
|Александр Логинов
|53
|Гжегож Гузик
|54
|Симон Эдер
|55
|Томас Каукенас
|56
|Зиверт Гутторм Баккен
|57
|Дамир Растич
|58
|Тарьей Бо
|59
|Лукаш Журек
|60
|Пол Шоммер
|61
|Микито Татидзаки
|62
|Евгений Гараничев
|63
|Филипп Хорн
|64
|Антон Синапов
|65
|Томаш Микишка
|66
|Симон Дестье
|67
|Харальд Леммерер
|68
|Томас Бормолини
|69
|Александр Мухин
|70
|Михаил Усов
|71
|Георге Бута
|72
|Кресимир Црнкович
|73
|Оскар Брандт
|74
|Адам Раннелс
|75
|Апостолос Ангелис
|76
|Флоран Клод
|77
|Райдо Ранкель
|78
|Роман Елетнов
|79
|Беньямин Вегер
|80
|Туомас Харьюла
|81
|Ветле Шостад Кристиансен
|82
|Томаш Хасилла
|83
|Эдгарс Мисе
|84
|Михал Шима
|85
|Андржей Нендза-Кубинец
|86
|Артем Тищенко
|87
|Алекс Цисар
|88
|Косуке Озаки
|89
|Симон Шемп
|90
|Благой Тодев
|91
|Марцин Швайнош
|92
|Томмазо Джакомель
|93
|Том Лахайе-Гоффар
|94
|Эмильен Клод
|95
|Роберт Хелдна
|96
|Шимон Бартко
|97
|Владислав Киреев
|98
|Тарас Лесюк
|99
|Роберт Слотинс
|100
|Макс Дартши
|101
|Дмитрий Лазовский
|102
|Кирилл Стрельцов
|103
|Себастьян Штальдер
|104
|Томаш Крупчик
|105
|Тревор Кирс
|106
|Патрик Якоб
|107
|Линас Банис