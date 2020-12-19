Гора медалей в лыжах, Головин забил за 10 секунд, победы «Барсы», «Юве» и «Ман Сити», Гайч и «Бока» и другие новости утра

1. 🥇🥈🥉 Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 км «классикой» в рамках пятого этапа «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Второе место занял Иван Якимушкин, третьим финишировал Евгений Белов.

🥇 Россиянка Юлия Ступак победила в классическом преследовании на 10 км.

2. Российский полузащитник Александр Головин забил через 10 секунд после выхода на замену в матче с «Лорьяном». Он не играл за «Монако» с августа.

3. Дубль Кьезы принес «Ювентусу» победу над «Миланом» (3:1). Это 1-е поражение миланцев в сезоне Серии А. Более того, «Милан» проиграл впервые за 28 матчей в чемпионате Италии. «Интер» уступил «Сампдории» (1:2), потерпев второе поражение в сезоне Серии А. Все результаты дня – тут.

4. «Ман Сити» обыграл «МЮ» (2:0) и встретится с «Тоттенхэмом» в финале Кубка английской лиги.

5. «Барселона» в перенесенном матче 2-го тура Ла Лиги победила «Атлетик» (3:2). Месси сделал дубль.

6. КХЛ. «Ак Барс» обыграл московское «Динамо», «Трактор» уступил «Спартаку», «Амур» победил «Барыс».

7. «Атлетико» вылетел от клуба из 3-й лиги в Кубке Испании второй раз подряд: команда Диего Симеоне проиграла «Корнелье».

8. Трансферные новости. ЦСКА может отдать Гайча «Боке» в аренду с правом выкупа. «Спартак» и ЦСКА хотят подписать лучшего бомбардира «Фенербахче» Туфана. Озил, возможно, подпишет контракт с «Фенербахче» на 3,5 года с зарплатой 5 млн евро.

9. Появилась информация, что в сборной России по биатлону выявлен случай заражения коронавирусом. Позже стало известно, что положительный тест сдал главный тренер Валерий Польховский.

10. Финский болельщик показал оскорбительный для россиян плакат в прямом эфире во время матча МЧМ.

11. Эд Вудворд из «Манчестер Юнайтед» – самый высокооплачиваемый директор в АПЛ (3,09 млн фунтов). Он обошел Леви.

Маркус Рэшфорд – самый дорогой игрок в топ-5 лиг Европы, Холанд и Трент – в тройке, Месси – 97-й, Роналду – 131-й, согласно рейтингу Международного центра спортивных исследований.

12. Игроки молодежной сборной России Аскаров, Мухамадуллин и Чайка вошли в список главных разочарований МЧМ по версии скаутов НХЛ.

13. В чемпионате Беларуси введут потолок зарплат. 5 800 долларов – предполагаемый лимит.

14. Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет возглавить «Барселону» в будущем.

Цитаты дня.

Аскаров о потерях клюшки: «Думаю купить суперклей, приклеить ее. Но голы от канадцев не из-за нее были пропущены»

Сульшер о словах Клоппа о пенальти: «Это способ влиять на судей, вероятно. Я не трачу на это время»

Депутат Лебедев о критике молодежки: «На диване после семидневного пьянства легко рассуждать, как надо играть»

Песков о Навке: «В США она полола грядки, мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов. Красивой жизни было очень мало»

«Монако» изобразил Головина в мундире Николая II: «Царь вернулся 👑»

Дмитрий Губерниев: «Биатлон стал транснациональным видом спорта, а лыжи претендуют на местечковость»

Мостовой о Головине: «Пять голов забил и уже царь. Смешно»