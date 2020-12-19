У Левандовского 20 голов в 14 матчах Бундеслиги в сезоне. В топ-5 лиг никто не забил больше

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах Криштиану Роналду бундеслига Германия Sports.ru Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в матче 15-го тура чемпионата Германии с «Боруссией» Менхенгладбах (2:1, первый тайм).

32-летний поляк забил с пенальти на 20-й минуте. На счету Левандовского 20 голов в 14 матчах сезона Бундеслиги.

Он лидирует в списке бомбардиров, у идущего вторым Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» 10 мячей.

В топ-5 лиг Европы никто, кроме Роберта, не подобрался к отметке в 20 голов. Ближе остальных – форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (14).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Бавария».

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