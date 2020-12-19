У Левандовского 20 голов в 14 матчах Бундеслиги в сезоне. В топ-5 лиг никто не забил больше

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в матче 15-го тура чемпионата Германии с «Боруссией» Менхенгладбах (2:1, первый тайм).
32-летний поляк забил с пенальти на 20-й минуте. На счету Левандовского 20 голов в 14 матчах сезона Бундеслиги.
Он лидирует в списке бомбардиров, у идущего вторым Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» 10 мячей.
В топ-5 лиг Европы никто, кроме Роберта, не подобрался к отметке в 20 голов. Ближе остальных – форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (14).
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Бавария».