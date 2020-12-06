Тедеско настаивает на возвращении Мирзова в «Спартак» из аренды («Чемпионат»)

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Резиуан Мирзов Доменико Тедеско Чемпионат.com Футбол

«Спартак» хочет вернуть из аренды полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в зимнее трансферное окно. 

«На возвращении Мирзова настаивает главный тренер красно-белых Доменико Тедеско», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, «Химки» продолжают переговоры о выкупе футболиста. Подмосковный клуб арендовал Мирзова в летнее трансферное окно.

В этом сезоне хавбек провел 8 матчей в РПЛ (5 – в основе) и забил 4 гола.

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