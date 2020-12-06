Тедеско настаивает на возвращении Мирзова в «Спартак» из аренды («Чемпионат»)

хочет вернуть из аренды полузащитника «Химок» в зимнее трансферное окно.

«На возвращении Мирзова настаивает главный тренер красно-белых , – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, продолжают переговоры о выкупе футболиста. Подмосковный клуб арендовал Мирзова в летнее трансферное окно.

В этом сезоне хавбек провел 8 матчей в (5 – в основе) и забил 4 гола.

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