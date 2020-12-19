Россия без медалей МЧМ, русский пьедестал в лыжах, Головин выздоровел, «Тоттенхэм» в финале Кубка лиги и другие новости утра

1. МЧМ. Сборная России проиграла финнам матч за 3-е место и впервые с 2018 года осталась без медалей.

2. 🥇Александр Большунов выиграл коньковую «разделку» на четвертом этапе «Тур де Ски», топ-5 весь наш, а в топ-8 – семеро россиян. Американская лыжница Джессика Диггинс победила в женской гонке, Ступак – 4-я, Сорина – 6-я.

3. Трансферные новости. «ПСЖ» хочет подписать Рамоса и Месси. Серхио сказал об этом президенту «Реала». А вот «Ман Сити» не заинтересован в Рамосе, приоритет «горожан» – нападающий. «Зенит» готов перебить предложение «Порту» за вингера Пепе, но игрок не очень хочет в РПЛ.

«Барса» выбыла из борьбы за Алабу, клуб не может повторить предложение «Реала». «Ливерпуль» претендует на австрийского защитника, но сам игрок хочет в «Реал».

Из МЛС интересовались форвардом «Спартака» Александром Кокориным. Нападающий сборной Косово Ибрахимай перейдет в «Урал». Он согласовал контракт на 3,5 года.

4. КХЛ. СКА в овертайме проиграл минскому «Динамо», ЦСКА уступил «Автомобилисту» по буллитам, «Авангард» победил «Салават».

5. Александр Головин вошел в заявку на матч «Монако» с «Лорьяном». Он не играл с 30 августа.

6. Тухель, Аллегри, Роджерс и Хазенхюттль – кандидаты «Челси» на пост тренера, пишет The Independent.

7. Решение о проведении ЧМ-2021 в Беларуси будет принято в конце января, сообщил президент ИИХФ Рене Фазель.

8. «Тоттенхэм» вышел в финал Кубка английской лиги, победив «Брентфорд» (2:0) благодаря голам Сиссоко и Сона.

9. «Ювентус» отложил выезд на матч с «Миланом» до утра. В клубе опасаются, что заразиться могли не только Сандро и Куадрадо. Впрочем, чиновник из Пьемонта уверен, что проведению игры ничто не угрожает.

10. НБА. «Бруклин» разгромил «Юту», «Лейкерс» обыграли «Мемфис» в гостях и другие результаты.

11. «Спартак» и «Зенит» хотят провести контрольный матч в Дубае.

12. «Барса» ездила на матч с «Уэской» на автобусе, сэкономив 30 000 евро.

Цитаты дня.

Юрген Клопп: «Слышал, что «МЮ» за 2 года пробил больше пенальти, чем «Ливерпуль» за 5,5 лет»

Роднина о поражении России 0:5 от Канады: «Сидеть у телевизора, когда уже 10 дней никто не работает, и кричать, что это позор... Пойдите сами попробуйте»

Кудряшов о Евро: «Задача-минимум России – выход в полуфинал»

Черданцев о поражении России 0:5: «Хоккей утратил былые позиции. Это нишевый спорт, вроде «Формулы-1». Где катки?»

Срна о Донбассе: «Через одну войну я уже прошел, это вторая. Жалко людей, страну»

Фетисов о молодежке: «Ни один наш хоккеист не попал бы в сборную Канады»

Писатель Филипенко – Фазелю о ЧМ в Минске: «Поиграем на костях?! ОИ в фашистской Германии проводили, вероятно, по той же логике»