Аскаров купил суперклей. Вратарь сборной России часто терял клюшку на МЧМ

Голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров сообщил, что купил суперклей.
Об этом вратарь рассказал в инстаграме, опубликовав фотографию.
Покупка суперклея связана с действиями Аскарова, который часто терял клюшку в ходе МЧМ-2021.
После завершения турнира голкипер сказал: «Думаю купить суперклей, приклеить ее. Но голы от канадцев не из-за нее были пропущены»
Клюшка Аскарова стала мемом по ходу игры с канадцами. Это было больно, хотя местами и правда смешно
Аскаров терял клюшку 15 раз на МЧМ-2021. Россия пропустила 5 шайб в таких случаях
Фото: сторис инстаграма Ярослава Аскарова