Аскаров купил суперклей. Вратарь сборной России часто терял клюшку на МЧМ

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Голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров сообщил, что купил суперклей.

Об этом вратарь рассказал в инстаграме, опубликовав фотографию.

Покупка суперклея связана с действиями Аскарова, который часто терял клюшку в ходе МЧМ-2021.

После завершения турнира голкипер сказал: «Думаю купить суперклей, приклеить ее. Но голы от канадцев не из-за нее были пропущены»

Клюшка Аскарова стала мемом по ходу игры с канадцами. Это было больно, хотя местами и правда смешно

Аскаров терял клюшку 15 раз на МЧМ-2021. Россия пропустила 5 шайб в таких случаях

Фото: сторис инстаграма Ярослава Аскарова

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