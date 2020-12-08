Раймон Доменек: «Хотел бы подписать Марадону в «Нант», но он умер»

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Новый главный тренер «Нанта» Раймон Доменек поделился мыслями о трансферных планах клуба.

«Я бы хотел подписать Марадону, но он умер.

Что есть, то есть. Я очень ограничен во время этого трансферного окна», – сказал Доменек.

68-летний специалист договорился с «Нантом» о контракте до конца сезона. Доменек будет работать с тренерами, которые уже трудоустроены в клубе.

Последним местом работы Доменека была сборная Франции – он руководил командой с 2004 по 2010 год, в 2006 году достигнув с ней финала чемпионата мира. Затем, в 2016-2019 годах, он возглавлял сборную Бретани, у которой нет официального статуса.

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