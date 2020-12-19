«Ювентус» следит за Шомуродовым. Он среди вариантов клуба для усиления атаки (Tuttosport)

Нападающий «Дженоа» привлек внимание , утверждает Tuttosport.

По данным источника, 25-летний форвард сборной Узбекистана вошел в список игроков, которые могли бы усилить атаку «Юве».

Шомуродов перешел в в октябре 2020 года из «Ростова». Сообщалось, что итальянский клуб заплатит за Шомуродова 9 млн евро, включая бонусы. Также дончане получат 15% от возможной перепродажи игрока в будущем.

В этом сезоне Серии А форвард забил 2 мяча и сделал 1 ассист в 10 играх. С его статистикой можно ознакомиться здесь.