У «Спартака» нет предложений по Кокорину от клубов Серии А («СЭ»)

В «Спартак» не поступало предложений о трансфере форварда Александра Кокорина от клубов Серии А.
Никаких реальных контактов «Спартака» с клубами из чемпионата Италии по возможному трансферу 29-летнего нападающего не было, сообщает «Спорт-Экспресс».
Разговоры об интересе к Кокорину в Италии, по данным источника, подогреваются скаутом Давиде Липпи, сыном известного тренера Марчелло Липпи.
Ранее сообщалось, что российский футболист интересен «Фиорентине», «Роме» и «Болонье».
В этом сезоне Кокорин провел 8 матчей в РПЛ, забил два гола (оба – с пенальти) и отдал ассист. Его статистику можно посмотреть здесь.
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