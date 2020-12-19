У «Спартака» нет предложений по Кокорину от клубов Серии А («СЭ»)

В «Спартак» не поступало предложений о трансфере форварда от клубов Серии А.

Никаких реальных контактов «Спартака» с клубами из чемпионата Италии по возможному трансферу 29-летнего нападающего не было, сообщает «Спорт-Экспресс».

Разговоры об интересе к Кокорину в Италии, по данным источника, подогреваются скаутом Давиде Липпи, сыном известного тренера Марчелло Липпи.

Ранее сообщалось, что российский футболист интересен «Фиорентине», «Роме» и «Болонье».

В этом сезоне Кокорин провел 8 матчей в , забил два гола (оба – с пенальти) и отдал ассист. Его статистику можно посмотреть здесь.

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