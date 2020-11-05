Игорь Ларионов: «Продолжаем работать в рамках стратегии ФХР. Анализируем ошибки, выводы учтем при подготовке к МЧМ-2022»

В офисе Федерации хоккея России состоялось рабочее совещание штаба сборной страны под руководством президента ФХР Владислава Третьяка, сообщается на сайте организации.

В совещании приняли участие глава штаба, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, главный тренер молодежной сборной , а также тренеры сборной России U20.

Темой совещания стало выступление молодежной сборной России на МЧМ-2021. Напомним, команда заняла 4-е место.

Сообщается, что был заслушан доклад тренерского штаба с детальным анализом причин неудовлетворительного выступления сборной.

«Задача была выиграть золотые медали на МЧМ, и она не была выполнена. Сейчас мы с тренерским составом и ФХР совместно анализируем и разбираем ошибки, которые были допущены. Выводы будут сделаны, они будут учитываться при подготовке команды к МЧМ-2022. Мы продолжаем работать в рамках действующей стратегии ФХР.

От имени ФХР и штаба сборной благодарим болельщиков, которые нас поддерживали и до конца верили в победу нашей команды. Будем стремиться, чтобы оправдать ваше доверие и поддержку в будущем», – сказал Ларионов.

Ларионов – хранитель традиций. Стиль, который он принес в молодежку – точка отсчета для развития нашего хоккея