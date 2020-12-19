Азмун интересен «Боруссии», СКА проиграл 3-й матч подряд, Роналду и пенальти, Дания не поедет в Минск на ЧМ-2021 и другие новости утра

1. Нападающий «Зенита» Сердар Азмун интересен дортмундской «Боруссии». «Зенит» вроде бы оценивает иранского форварда в 20 млн евро.

2. В КХЛ СКА проиграл 3-й матч подряд (теперь – «Локомотиву», 1:4), «Авангард» победил «Северсталь» (4:3), «Торпедо» уступило «Магнитке» (2:3) и другие итоги игрового дня.

3. Роналду забил больше всех пенальти в 2020 году в топ-5 лиг Европы, Бруну Фернандеш – 2-й, Месси и Неймар – в топ-10.

А вот Жоау Феликс из «Атлетико» – самый дорогой игрок Ла Лиги, Облак – 2-й, Месси – 3-й, Куртуа – 5-й, Гризманн – 13-й.

4. Сборная Дании по хоккею не поедет на ЧМ-2021 в Минск, если турнир не перенесут.

5. НБА. «Бруклин» обыграл «Филадельфию» во встрече фаворитов Восточной конференции и другие результаты.

6. Нападающий «Реала» Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Сам игрок называет все «маскарадом».

7. «Зенит» обыграл «Панатинаикос» (89:77) в гостях в 18-м туре Евролиги. Лидер сезона ЦСКА прервал серию из 12 побед подряд, уступив «Басконии» (93:95) на выезде.

8. Владелец «Челси» Роман Абрамович оплатит врачам проживание в отеле у «Стэмфорд Бридж» на время локдауна из-за коронавируса.

9. Звонарева, Гасанова, Рыбакина, Соболенко, Кенин, Свитолина, Мугуруса вышли во 2-й круг турнира WTA в Абу-Даби.

10. В «Астон Вилле» вспышка коронавируса. Клуб из Бирмингема сыграет молодежным составом с «Ливерпулем» в Кубке Англии.

11. Сборную Швеции могут снять с «Тур де Ски», если положительный тест Линн Сван на ковид подтвердится.

12. В Дагестане в массовой драке зарезали бойца ММА. Подозреваемый задержан.

13. 29-я ракетка мира украинка Ястремская временно отстранена по обвинению в употреблении допинга. 20-летняя спортсменка не верит в это: «Я поражена и шокирована. Я никогда не принимала запрещенные вещества».

Цитаты дня:

Дмитрий Губерниев: «Я против, чтобы клубы брали деньги из местных бюджетов. Есть стремление конкурировать с «Зенитом» – найди нефтяную компанию»

Эден Азар: «Хотел бы иметь левую ногу Месси, жажду Роналду до трофеев и класс Зидана. Но класс у меня и так есть, не так ли?»

Губерниев о снятии биатлонистов с «Ижевской винтовки»: «Причина – бухгалтерия и законы РФ. Нет там допинга, в спорте надо разбираться!»

Тренер «Фрайбурга» о штурме Капитолия: «Лидеры США ответственны за гибель людей. Там до сих пор ужасный расизм»

Агент Гурцкая: «Спартак» судили так, как не судили даже «Зенит». После одного спорного пенальти им вернули пять»

Александр Жулин: «Происходящее в Америке похоже на путч в СССР в 1991 году, до чего угодно может дойти»

Артем Дзюба: «Джикия мог бы стать моделью, он бородато-брутальный. И Кудряшов – губастик»

Хавбек «Фулхэма» призвал остановить АПЛ: «Они обращаются с нами как с морскими свинками!»

Рапино о сторонниках Трампа: «Доморощенные террористы взяли штурмом Капитолий»

Капризов об адаптации в США: «Уже купил пельмени, шпроты раздобыл»