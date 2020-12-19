Карпин против перехода Кокорина в «Ростов». Тренер не хочет видеть его с Мамаевым в одной команде («Матч ТВ»)

Главный тренер Валерий Карпин не хочет видеть нападающего в своей команде, сообщает .

По информации источника, российский специалист выступает против этого трансфера и переживает, что хавбек и Кокорин навредят друг другу, будучи в одной команде.

Отмечается, что 29-летний форвард не совсем вписывается в новую модель клуба – за низкую цену брать молодых легионеров, доводить их до более высокого уровня и потом выгодно продавать.

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев в Москве подрались с водителем Виталием Соловчуком, а потом вступили в конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в кафе.

Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, Мамаева – к году и пяти месяцам. В сентябре 2019 года футболисты освободились досрочно.

В августе Мосгорсуд отменил приговор Протасовицкого, Кирилла Кокорина и Мамаева по статье «Хулиганство». Приговор Александра Кокорина оставили без изменений.