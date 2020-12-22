Швеция отменила все домашние соревнования по фигурному катанию до конца сезона. Там должен пройти ЧМ-2021

Теги чемпионат мира по фигурному катанию ISU сборная Швеции коронавирус Фигурное катание

Швеция отменила все домашние соревнования по фигурному катанию до конца сезона.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания Швеции.

Соревнования отменены из-за пандемии коронавируса. Решение касается только тех национальных турниров, которые проходят под эгидой федерации.

С 22 по 28 марта в шведском Стокгольме должен пройти чемпионат мира. Турнир все еще запланирован, но окончательного решения о его проведении не принято.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отменил финал Гран-при, чемпионат Европы в Загребе, чемпионат мира среди юниоров и чемпионат четырех континентов.

В фигурном катании – трусливая федерация: провели только 7 турниров из плановых 29, даже второй подряд чемпионат мира под вопросом

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