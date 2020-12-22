Швеция отменила все домашние соревнования по фигурному катанию до конца сезона. Там должен пройти ЧМ-2021

Швеция отменила все домашние соревнования по фигурному катанию до конца сезона.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания Швеции.

Соревнования отменены из-за пандемии коронавируса. Решение касается только тех национальных турниров, которые проходят под эгидой федерации.

С 22 по 28 марта в шведском Стокгольме должен пройти чемпионат мира. Турнир все еще запланирован, но окончательного решения о его проведении не принято.

Ранее Международный союз конькобежцев ( ) отменил финал Гран-при, чемпионат Европы в Загребе, чемпионат мира среди юниоров и чемпионат четырех континентов.

В фигурном катании – трусливая федерация: провели только 7 турниров из плановых 29, даже второй подряд чемпионат мира под вопросом

Фигурный сезон сдулся? Ну нет: теперь главный старт – Финал Кубка России, а отбор на ЧМ, возможно, пройдет в Наро-Фоминске или Перми