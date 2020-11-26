Евролига. «Химки» в гостях у «Жальгириса», «Реал» играет с «Миланом» и другие матчи

В пятницу, 8 января, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Подмосковные «Химки» в гостях играют с литовским «Жальгирисом». Испанский «Реал» дома встречается с итальянским «Миланом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА Россия – 14-4, Реал Испания – 12-5, Барселона Испания – 12-6, Зенит Россия – 11-5, Бавария Германия – 11-6, Жальгирис Литва – 10-7, Валенсия Испания – 10-8, Милан Италия – 9-7, Баскония Испания – 9-9, Олимпиакос Греция – 8-8, Анадолу Эфес Турция – 8-9, Маккаби Плейтика Израиль – 8-10, Фенербахче Турция – 8-10, Альба Германия – 7-11, Црвена Звезда Сербия – 6-12, Виллербан Франция – 5-11, Панатинаикос Греция – 5-12, Химки Россия – 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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