Евролига. «Химки» в гостях у «Жальгириса», «Реал» играет с «Миланом» и другие матчи

В пятницу, 8 января, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.
Подмосковные «Химки» в гостях играют с литовским «Жальгирисом». Испанский «Реал» дома встречается с итальянским «Миланом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 января, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Жальгирис
- Ловернь (13), Хэйс (7), Григонис (6), Милакнис (2), Уолкап (0) – старт; Рубит (2), Лекавичюс (0), Йокубайтис (0), Янкунас (0).
- Дата проведения
- 8 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 8 января, 22.45, «Астробаль»
- Дата проведения
- 8 января, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: ЦСКА Россия – 14-4, Реал Испания – 12-5, Барселона Испания – 12-6, Зенит Россия – 11-5, Бавария Германия – 11-6, Жальгирис Литва – 10-7, Валенсия Испания – 10-8, Милан Италия – 9-7, Баскония Испания – 9-9, Олимпиакос Греция – 8-8, Анадолу Эфес Турция – 8-9, Маккаби Плейтика Израиль – 8-10, Фенербахче Турция – 8-10, Альба Германия – 7-11, Црвена Звезда Сербия – 6-12, Виллербан Франция – 5-11, Панатинаикос Греция – 5-12, Химки Россия – 2-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
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