Гайч хочет уйти из ЦСКА, чтобы сыграть за Аргентину на Олимпиаде. «Бешикташ» заинтересован

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

По информации TyC Sports, футболист намерен уйти из московского клуба, потому что хочет сыграть за сборную Аргентины на Олимпиаде, которая начнется в июле. Форвард связан с ЦСКА долгосрочным контрактом, поэтому рассматривается вариант с арендой.

Интерес к Гайчу проявляет турецкий , который в данный момент ищет игрока на позицию центрального нападающего. При этом опровергается интерес к футболисту со стороны «Бока Хуниорс».

В этом сезоне Гайч принял участие в 13 матчах , а также провел 5 игр в Лиге Европы. Он забил один гол.