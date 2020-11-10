Гайч хочет уйти из ЦСКА, чтобы сыграть за Аргентину на Олимпиаде. «Бешикташ» заинтересован

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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

По информации TyC Sports, футболист намерен уйти из московского клуба, потому что хочет сыграть за сборную Аргентины на Олимпиаде, которая начнется в июле. Форвард связан с ЦСКА долгосрочным контрактом, поэтому рассматривается вариант с арендой.

Интерес к Гайчу проявляет турецкий «Бешикташ», который в данный момент ищет игрока на позицию центрального нападающего. При этом опровергается интерес к футболисту со стороны «Бока Хуниорс».

В этом сезоне Гайч принял участие в 13 матчах РПЛ, а также провел 5 игр в Лиге Европы. Он забил один гол.

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