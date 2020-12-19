Кокорин вернет 30-40% от подъемных «Спартаку», если не забьет 10 голов за сезон («Матч ТВ»)

Появились подробности контракта форварда и .

В договоре присутствует пункт о возвращении 30-40% от подъемных, если игрок не забьет 10 голов за сезон, сообщает .

Подъемные при подписании соглашения между Кокориным и красно-белыми составили от 2,5 до 3,5 миллиона евро.

«Спартак» в случае необходимости удержит нужную сумму в конце сезона, поскольку выплаты идут траншами.

В этом чемпионате Кокорин провел 8 матчей в , забил два гола (оба – с пенальти) и отдал результативную передачу.

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