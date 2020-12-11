Дело Тедеско отложено, успех «Реала», «Зенит» – «Спартак» без зрителей и Кокорина, поражение «Челси», контракт Адетокумбо на $228 млн и другие новости

1. КДК отложил рассмотрение дела Доменико Тедеско на 21 декабря. Он будет руководить «Спартаком» в игре с «Зенитом». Мотивировка такая: «Перенесли в связи с публикациями в европейских СМИ и необходимостью запроса в FARE».

2. ЭСК РФС признала верными решения судьи Панина, которые «Спартак» просил оценить после игры с «Сочи». А вот арбитр Сухой, по мнению ЭСК, допустил одну ошибку в пользу ЦСКА и две в пользу «Урала». Казарцев ошибся, не назначив пенальти в матче «Ротор» – «Уфа».

3. Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет при пустых трибунах. Пустят только владельцев бизнес-абонементов.

Кстати, «Спартак» анонсировал игру с «Зенитом» цитатами из «Брата», произнесенными Ещенко.

4. «Реал Мадрид» выиграл 4-й матч подряд, победив «Атлетик» (3:1). У Бензема дубль, Рауль Гарсия был удален на 13-й минуте.

5. В АПЛ «Челси» пропустил на 95-й минуте и проиграл 2-й матч подряд, уступив «Вулверхэмптону» (1:2), а «Манчестер Сити» не победил «Вест Бромвич» (1:1), 2-й раз подряд сыграв вничью.

6. Сборная России уступила Дании в решающей игре группового этапа женского чемпионата Европы по гандболу со счетом 23:30 и не вышла в полуфинал. В матче за 5-е место россиянки сыграют с Нидерландами.

7. Нападающий Александр Кокорин не полетит со «Спартаком» на матч с «Зенитом».

8. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не контактировал с другими клубами по поводу перехода. Отец игрока назвал новости о переговорах с «ПСЖ» фэйком.

9. «Боруссия» Дортмунд обыграла «Вердер» (2:1), победив впервые за 4 матча в Бундеслиге. «Айнтрахт» и «Боруссия» Менхенгладбах сыграли 3:3.

10. Яннис Адетокумбо и «Бакс» подпишут самый крупный контракт в истории НБА – 228,2 млн долларов за 5 лет.

11. КХЛ. Рижское «Динамо» проиграло «Торпедо».

12. Экс-президент Союза биатлонистов России, глава ЦСП Александр Кравцов нарушал домашний арест и приобрел авиабилет «Москва – Стамбул», утверждает МК.RU.

13. Нападающий Николай Голдобин перешел в «Магнитку». Контракт – до конца сезона.

14. Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос интересен «Милану», «Тоттенхэму», «Ньюкаслу» и «Бешикташу». 20-летний хавбек «Торпедо» Берковский близок к переходу в «Локомотив». Пишут, что за него заплатят 20 млн рублей.

15. Представлен логотип чемпионата мира-2022 по волейболу в России. Он пройдет в 10 городах.

16. Хабиб – в топ-10 самых обсуждаемых персон года во «ВКонтакте». Боец обогнал Навального, Месси и Бузову.

17. Евролига. 22 очка Клайберна помогли ЦСКА разгромить «Анадолу Эфес».

Цитаты дня.

Надаль о любимом футболисте: «Роналду и Месси очень хороши, но выберу Роналдо»

Криштиану Роналду: «Предпочту посмотреть по ТВ бокс или UFC вместо футбола»

Хабиб о дрим-тим France Football: «Вместо Хави и Беккенбауэра – Зидана и Рамоса. И тренером – Дель Боске»

Уилкшир о конфликте Тедеско и Бородина: «Не вижу никакого расизма. Ты должен уважать правила в чужой стране»

«Спартак»: «Зенит» не выделил билеты для наших фанатов и сообщил лишь за сутки до матча. Надеялись до последнего»

Артета об «Арсенале»: «Мы должны принять пули на себя. Вот моя грудь, стреляйте в меня»

Нобоа о «Спартаке»: «Скандалов бы не было, если бы мы проиграли. Не говорили бы о судействе и расизме»

Владислав Радимов: «Если отменить лимит полностью, Мукунку повезут, Райковичи поедут. Нужен какой-то ценз»

Игонин про обнуление сроков Путина: «В возможности сменяемости власти ничего не изменилось. Народу нужно лучше изучать все»

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