ЭСК РФС: судья Сухой допустил одну ошибку в пользу ЦСКА и две в пользу «Урала»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела спорные решения судьи Алексея Сухого на матче 18-го тура РПЛ ЦСКА – (2:2).

«1. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку «Урала» Андрею Егорычеву на 27-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Урала» сорвал перспективную атаку соперника.

2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 28-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Урала» совершает очевидную задержку соперника в момент, когда мяч находится в игре. Данное действие направлено на остановку продвижения соперника в перспективную позицию и должно быть наказано 11-метровым ударом.

3. Судья правильно вынес второе предупреждение в матче Погребняку на 47-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок «Урала» очевидным образом демонстрирует несогласие с решением арбитра.

4. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 57-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч направлен в находившуюся перед телом и близко к нему руку футболиста «Урала» [ ]. Игрок не совершал движения рукой по направлению к мячу и не мог избежать данного контакта», – говорится в пояснении ЭСК.

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