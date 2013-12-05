Евролига. ЦСКА – «Анадолу Эфес», «Жальгирис» встретится с «Басконией» и другие матчи

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Во вторник, 15 декабря, в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

Выигравший восемь раз подряд московский ЦСКА примет турецкий «Анадолу Эфес». Литовский «Жальгирис» дома встретится с испанской «Басконией».

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА Россия  –  Анадолу Эфес Турция 47:34 (перерыв)
Дата проведения
15 декабря, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Хиллиард (9), Шенгелия (8), Джеймс (7), Милутинов (6), Курбанов (0) – старт; Клайберн (7), Антонов (5), Стрелниекс (3), Фойгтманн (2), Хоменко (0), Ухов (0).
Анадолу Эфес
Мицич (4), Ларкин (4), Пляйсс (2), Андерсон (0), Синглтон (0) – старт; Данстон (11), Симон (7), Бобуа (3), Морман (3), Балбай (0), Шанлы (0).

Фенербахче Беко Турция  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия 8:11 (1 четверть)
Дата проведения
15 декабря, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Пьер (3), Де Коло (2), Улановас (0), Бартель (0), Дювериоглу (0).
AX Армани Эксчейндж Милан
Дилэйни (3), Тарчевски (3), Пантер (2), Мицов (0), Ледэй (0).

Жальгирис Литва  –  ТД Системс Баскония Испания
Дата проведения
15 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Альба Германия
Дата проведения
15 декабря, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Панатинаикос OPAP Греция  –  Реал Испания
Дата проведения
15 декабря, 22.00
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 10-3, ЦСКА Россия – 10-3, Бавария Германия – 9-4, Реал Испания – 8-5, Валенсия Испания – 8-5, Зенит Россия – 7-4, Милан Италия – 7-5, Олимпиакос Греция – 7-5, Анадолу Эфес Турция – 7-6, Баскония Испания – 6-6, Жальгирис Литва – 6-7, Альба Германия – 5-7, Маккаби Плейтика Израиль – 5-8, Фенербахче Турция – 5-8, Панатинаикос Греция – 4-8, Црвена Звезда Сербия – 4-9, Виллербан Франция – 3-9, Химки Россия – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Аферист два месяца выдавал себя за игрока «Жальгириса». Купил экипировку, следил за командой, делился «инсайдами» – все ради секса и 10 тысяч евро

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