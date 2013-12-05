Евролига. ЦСКА – «Анадолу Эфес», «Жальгирис» встретится с «Басконией» и другие матчи

Во вторник, 15 декабря, в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.
Выигравший восемь раз подряд московский ЦСКА примет турецкий «Анадолу Эфес». Литовский «Жальгирис» дома встретится с испанской «Басконией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 декабря, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Хиллиард (9), Шенгелия (8), Джеймс (7), Милутинов (6), Курбанов (0) – старт; Клайберн (7), Антонов (5), Стрелниекс (3), Фойгтманн (2), Хоменко (0), Ухов (0).
- Дата проведения
- 15 декабря, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче Беко
- Пьер (3), Де Коло (2), Улановас (0), Бартель (0), Дювериоглу (0).
- Дата проведения
- 15 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 15 декабря, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 15 декабря, 22.00
Положение команд: Барселона Испания – 10-3, ЦСКА Россия – 10-3, Бавария Германия – 9-4, Реал Испания – 8-5, Валенсия Испания – 8-5, Зенит Россия – 7-4, Милан Италия – 7-5, Олимпиакос Греция – 7-5, Анадолу Эфес Турция – 7-6, Баскония Испания – 6-6, Жальгирис Литва – 6-7, Альба Германия – 5-7, Маккаби Плейтика Израиль – 5-8, Фенербахче Турция – 5-8, Панатинаикос Греция – 4-8, Црвена Звезда Сербия – 4-9, Виллербан Франция – 3-9, Химки Россия – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Аферист два месяца выдавал себя за игрока «Жальгириса». Купил экипировку, следил за командой, делился «инсайдами» – все ради секса и 10 тысяч евро