Чемпионат Европы (жен). Россия уступает Дании в матче за выход в полуфинал, Франция разгромила Швецию, другие матчи

Сегодня в Дании проходят заключительные матчи группового этапа женского чемпионата Европы по гандболу.
Сборная России сыграет с Данией за выход в полуфинал. Россиянок устроит ничья, а победа с любым счетом гарантирует 1-е место в группе.
Чемпионат Европы по гандболу
Женщины
Хернинг, Дания
Основной раунд
Группа 1
15 декабря
Дания – Россия – 13:9 (13:9, после первого тайма)
Черногория – Испания – 26:26 (11:17)
Франция – Швеция – 31:25 (14:14)
10 декабря
Черногория – Россия – 23:24 (13:13)
Голы: Ведехина, Фомина, Самохина (по 4), Манагарова, Кожокарь (по 3), Маслова, Бобровникова (по 2), Макеева, Дмитриева.
Франция – Испания – 26:25 (16:10)
11 декабря
Франция – Россия – 28:28 (16:19)
Голы: Манагарова, Бобровникова, Скоробогатченко (по 5), Самохина, Макеева (по 3), Дмитриева, Фомина (по 2), Калинина, Ильина, Маслова.
Дания – Швеция – 24:22 (13:12)
13 декабря
Черногория – Швеция – 31:25 (16:10)
Дания – Испания – 34:24 (17:10)
Положение в группе: Франция – 9 (5), Россия – 7 очков (4 матча), Дания – 6 (4), Черногория – 3 (5), Испания – 2 (5), Швеция – 1 (5).
В полуфинал выходят 2 команды из группы.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.