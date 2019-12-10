Чемпионат Европы (жен). Россия уступает Дании в матче за выход в полуфинал, Франция разгромила Швецию, другие матчи

Сегодня в Дании проходят заключительные матчи группового этапа женского чемпионата Европы по гандболу.

Сборная России сыграет с Данией за выход в полуфинал. Россиянок устроит ничья, а победа с любым счетом гарантирует 1-е место в группе.

Чемпионат Европы по гандболу

Женщины

Хернинг, Дания

Основной раунд

Группа 1

15 декабря

Дания – Россия – 13:9 (13:9, после первого тайма)





Черногория – Испания – 26:26 (11:17)





Франция – Швеция – 31:25 (14:14)





10 декабря

Черногория – Россия – 23:24 (13:13)

Голы: Ведехина, Фомина, Самохина (по 4), Манагарова, Кожокарь (по 3), Маслова, Бобровникова (по 2), Макеева, Дмитриева.

Франция – Испания – 26:25 (16:10)





11 декабря

Франция – Россия – 28:28 (16:19)

Голы: Манагарова, Бобровникова, Скоробогатченко (по 5), Самохина, Макеева (по 3), Дмитриева, Фомина (по 2), Калинина, Ильина, Маслова.

Дания – Швеция – 24:22 (13:12)





13 декабря

Черногория – Швеция – 31:25 (16:10)





Дания – Испания – 34:24 (17:10)





Положение в группе: Франция – 9 (5), Россия – 7 очков (4 матча), Дания – 6 (4), Черногория – 3 (5), Испания – 2 (5), Швеция – 1 (5).

В полуфинал выходят 2 команды из группы.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.