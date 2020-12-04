«Спартак»: «Зенит» не выделил билеты для наших фанатов и сообщил лишь за сутки до матча. Надеялись до последнего»

«Спартак» обратился к болельщикам перед игрой 19-го тура против .

«Дорогие красно-белые!

Уже завтра нас ждет битва с «Зенитом» в Петербурге. Мы до последнего надеялись, что принимающий клуб выделит квоту билетов для болельщиков «Спартака». Однако этого не случилось.

К сожалению, о своем решении «Зенит» сообщил лишь за сутки до начала матча, поэтому приносим извинения за позднее информирование.

Нам будет очень не хватать вас, но мы сделаем все возможное для победы. Обязательно смотрите игру на экранах телевизоров и мониторах, нашей команде нужна ваша поддержка во встрече с принципиальным соперником!» – сказано в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что на матч «Зенит» – «Спартак» допустят 1700 зрителей. Посетить игру смогут владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы.