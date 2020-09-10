Игонин про обнуление сроков Путина: «В возможности сменяемости власти ничего не изменилось. Народу нужно лучше изучать все»

Бывший капитан , депутат Заксобрания Ленинградской области поделился отношением к поправкам в Конституцию РФ.

– Вы ходили голосовать за поправки в Конституцию?

– Да, конечно.

– И вы однозначно проголосовали?

– Однозначно проголосовал «да». Это понятно. Тут же вопрос не в том, что был какой-то богатый выбор. Вам нужно было определиться, на чьей вы стороне. Можно обсуждать каждую поправку из 36, чтобы выразить свое мнение. Но когда стоит вопрос «да» или «нет», для себя нужно четко определить.

– Вы однозначно проголосовали «да», потому что поправки, которые вам импонировали, превалировали над теми, что не понравились?

– Да-да. Очень знаковые поправки. Например, поправка превалирования наших конституционных решений над европейскими судами. Мне кажется, здесь мы немного отстали. Почему мы здесь на основании каких-то договоренностей двадцатилетней давности должны принимать решения, которые нас в корне не устраивают?

Понимаю, что есть страны, которые объединены, которые живут на другие деньги, у них другие условия. В этой ситуации однозначно за. И ради этой поправки можно было принимать изменения в Конституцию. Чтобы мы были независимыми и авторитет нашей страны в глазах других во много раз повысился.

– То, что вы назвали, экзотическая поправка. Многих интересовала поправка за обнуление.

– А мне непонятна эта история. Все же решается не в процессе изменения закона Конституции. Все решатся в процессе голосования. Какая разница, есть ли у человека возможность представлять свою кандидатуру, если за него не проголосуют?

– Молодежь хочет свободы и сменяемости власти.

– Эта возможность осталась. Она никуда не делась. А разве что-то изменилось? В возможности сменяемости власти ничего не изменилось. Это разговор о другом. Это разговор о том, что есть возможность еще раз баллотироваться.

Хотелось бы, чтобы люди чуть глубже разбирались. Возможно, плохо объясняют. Но народу нужно чуть лучше изучать все. Это проблема интернета. Достаточно много оппозиционных высказываний. А хотя где им еще высказываться? – сказал Игонин.