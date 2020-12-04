Месси не контактировал с другими клубами по поводу перехода

Будущее капитана «Барселоны» , срок контракта которого с клубом истекает летом 2021 года, остается неопределенным.

По информации Goal.com, 33-летний футболист, как и его представители, не связывался ни с одним клубом по поводу возможного перехода. Сейчас аргентинец не хочет отвлекаться, поскольку намерен показать свой лучший футбол.

Месси считает, что нет необходимости спешить с принятием решения по поводу своего будущего. О планах футболиста на будущее нет никакой информации. Ситуация прояснится, когда он выступит с заявлением по этому поводу.

Напомним, прошлым летом форвард хотел уйти из «Барсы» и подавал запрос на трансфер, который не был удовлетворен. Основными претендентами на Месси считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

В этом сезоне игрок провел 11 матчей в и забил 5 мячей. С его статистикой можно ознакомиться здесь.