«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» цитатами из «Брата», произнесенными Ещенко

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«Спартак» подготовил анонс для завтрашнего матча РПЛ с «Зенитом».

В видео защитник красно-белых Андрей Ещенко цитирует фразы из фильма «Брат», которые проиллюстрированы эпизодами из прошлых игр между командами.

«Кто в Москве не бывал, красоты не видал», «бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе», «любишь медок, люби и холодок», «поживешь подольше – увидишь побольше», «дед, неси ружье», – такие фразы упомянул в видео Ещенко.

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