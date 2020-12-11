«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» цитатами из «Брата», произнесенными Ещенко

подготовил анонс для завтрашнего матча с .

В видео защитник красно-белых Андрей Ещенко цитирует фразы из фильма «Брат», которые проиллюстрированы эпизодами из прошлых игр между командами.

«Кто в Москве не бывал, красоты не видал», «бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе», «любишь медок, люби и холодок», «поживешь подольше – увидишь побольше», «дед, неси ружье», – такие фразы упомянул в видео Ещенко.