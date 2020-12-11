«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» цитатами из «Брата», произнесенными Ещенко

«Спартак» подготовил анонс для завтрашнего матча РПЛ с «Зенитом».
В видео защитник красно-белых Андрей Ещенко цитирует фразы из фильма «Брат», которые проиллюстрированы эпизодами из прошлых игр между командами.
«Кто в Москве не бывал, красоты не видал», «бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе», «любишь медок, люби и холодок», «поживешь подольше – увидишь побольше», «дед, неси ружье», – такие фразы упомянул в видео Ещенко.
«В Москве вся сила!» Ещ вспоминает любимые пословицы из фильма «Брат»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 15, 2020
Андрей Ещенко анонсирует заключительный матч года #ЗенитСпартак 👊 pic.twitter.com/NArSurFVTI