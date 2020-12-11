КДК о рассмотрении дела Тедеско: «Перенесли в связи с публикациями в европейских СМИ и необходимостью запроса в FARE»

В КДК РФС объяснили решение о переносе заседания, на котором должны были рассмотреть поведение тренера «Спартака» в матче с «Сочи» (0:1).

«Сегодня КДК РФС в процессе рассмотрения инцидентов, произошедших во время и после матча 18-го тура Премьер-лиги между командами «Сочи» и «Спартак», принял решение перенести заседание по данным вопросам в связи с публикациями в европейских СМИ о ситуации вокруг высказываний тренера «Сочи» Дмитрия Бородина в адрес главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и необходимостью направления в таком случае запроса в организацию для оценки высказываний на предмет наличия или отсутствия в них дискриминационного содержания, а также изучения дополнительных видеозаписей по эпизоду, связанному с возможным дисциплинарным нарушением футболиста «Сочи» Жоаозиньо в отношении тренера «Спартака» , – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.

КДК рассмотрит поведение Тедеско в связи с конфликтом, который случился между немцем и тренером вратарей «Сочи» . Со стороны московского клуба звучали обвинения в расизме и ксенофобии в адрес «Сочи».

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