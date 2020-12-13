Хабиб – в топ-10 самых обсуждаемых персон года во «ВКонтакте». Боец обогнал Навального, Месси и Бузову

Чемпион UFC в легком весе попал в топ-10 рейтинга самых обсуждаемых персон года в соцсети «ВКонтакте».

Рейтинг составлен с помощью системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics. В нем учитываются упоминания в публичных записях и комментариях соцсети с января по декабрь.

Нурмагомедов занял шестое место с 2,8 млн упоминаний, нападающий «Барселоны» Лионель Месси на восьмом месте с 2,3 млн упоминаний.

Персоны года во «ВКонтакте»:

1. — 18,6 млн упоминаний.

2. BTS — 8,6 млн.

3. Morgenshtern — 3,2 млн.

4. — 3,1 млн.

5. — 2,9 млн.

6. Хабиб Нурмагомедов — 2,8 млн.

7. — 2,6 млн.

8. Лионель Месси — 2,3 млн.

9. Ольга Бузова — 1,7 млн.

10. Сергей Собянин — 1,6 млн.

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