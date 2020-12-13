Хабиб – в топ-10 самых обсуждаемых персон года во «ВКонтакте». Боец обогнал Навального, Месси и Бузову

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов попал в топ-10 рейтинга самых обсуждаемых персон года в соцсети «ВКонтакте».
Рейтинг составлен с помощью системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics. В нем учитываются упоминания в публичных записях и комментариях соцсети с января по декабрь.
Нурмагомедов занял шестое место с 2,8 млн упоминаний, нападающий «Барселоны» Лионель Месси на восьмом месте с 2,3 млн упоминаний.
Персоны года во «ВКонтакте»:
1. Владимир Путин — 18,6 млн упоминаний.
2. BTS — 8,6 млн.
3. Morgenshtern — 3,2 млн.
4. Александр Лукашенко — 3,1 млн.
5. Дональд Трамп — 2,9 млн.
6. Хабиб Нурмагомедов — 2,8 млн.
7. Алексей Навальный — 2,6 млн.
8. Лионель Месси — 2,3 млн.
9. Ольга Бузова — 1,7 млн.
10. Сергей Собянин — 1,6 млн.
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