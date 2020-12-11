«Челси» пропустил на 95-й минуте и проиграл 2-й матч подряд, уступив «Вулверхэмптону» (1:2)

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В 13-м туре АПЛ «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» на выезде (1:2). 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Челси» открыл счет на 49-й минуте благодаря голу Оливье Жиру, однако Даниэл Поденсе сравнял счет на 66-й минуте, а Педру Нету на 95-й минуте принес хозяевам победу.

Это второе поражение команды Фрэнка Лэмпарда подряд: в прошлом туре «синие» проиграли «Эвертону» (0:1).

Вулверхэмптон – Челси 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
15 декабря, 21.00, «Молине Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 49 Жиру, 1:1 – 66 Поденсе, 2:1 – 90 Нету.
ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Марсал, Семеду, Коуди, Саисс, Поденсе (Витинья, 90), Рубен Невеш, Нету, Дендонкер (Отасоуи, 46), Боли, Фабиу Силва (Траоре, 61).
ЧелсиМенди, Чилуэлл, Зума, Тиаго Силва, Джеймс, Хавертц (Ковачич, 71), Канте, Маунт, Пулишич, Вернер, Жиру (Абрахам, 71).
Предупреждения:
Маунт (60), Поденсе (77), Канте (85), Семеду (90).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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