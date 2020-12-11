«Челси» пропустил на 95-й минуте и проиграл 2-й матч подряд, уступив «Вулверхэмптону» (1:2)

В 13-м туре АПЛ проиграл на выезде (1:2).

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Челси» открыл счет на 49-й минуте благодаря голу Оливье Жиру, однако Даниэл Поденсе сравнял счет на 66-й минуте, а Педру Нету на 95-й минуте принес хозяевам победу.

Это второе поражение команды Фрэнка Лэмпарда подряд: в прошлом туре «синие» проиграли «Эвертону» (0:1).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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