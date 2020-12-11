«Челси» пропустил на 95-й минуте и проиграл 2-й матч подряд, уступив «Вулверхэмптону» (1:2)

В 13-м туре АПЛ «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» на выезде (1:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Челси» открыл счет на 49-й минуте благодаря голу Оливье Жиру, однако Даниэл Поденсе сравнял счет на 66-й минуте, а Педру Нету на 95-й минуте принес хозяевам победу.
Это второе поражение команды Фрэнка Лэмпарда подряд: в прошлом туре «синие» проиграли «Эвертону» (0:1).
- Дата проведения
- 15 декабря, 21.00, «Молине Стэдиум»
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Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Марсал, Семеду, Коуди, Саисс, Поденсе (Витинья, 90), Рубен Невеш, Нету, Дендонкер (Отасоуи, 46), Боли, Фабиу Силва (Траоре, 61).
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Челси –
Менди, Чилуэлл, Зума, Тиаго Силва, Джеймс, Хавертц (Ковачич, 71), Канте, Маунт, Пулишич, Вернер, Жиру (Абрахам, 71).
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