Владислав Радимов: «Если отменить лимит полностью, Мукунку повезут, Райковичи поедут. Нужен какой-то ценз»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия Зенит-2 Слободан Райкович Жерар Мукунку лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

Экс-игрок «Зенита», тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«Нужен ли лимит – это спорная вещь. После отмены лимита в Россию поедут Райковичи, а не большие мастера, и это тоже не выход. Считаю, что нужно поставить какой-то ценз, чтобы привозили хороших легионеров. Есть руководители нашего футбола, пусть они его установят.

Либо цена на легионера должна быть адекватная, которая не всем по карману, либо он должен сыграть определенное число матчей за национальную сборную. Иначе, если отменить лимит полностью, повезут условных Мукунку», – сказал Радимов.

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