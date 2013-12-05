Яннис Адетокумбо и «Бакс» подпишут самый крупный контракт в истории НБА – 228,2 млн долларов за 5 лет

Звездный форвард Яннис Адетокумбо заявил, что подпишет супермаксимальное продление контракта с клубом.

Двукратный MVP лиги заработает 228,3 миллиона долларов за 5 лет. Это самый крупный контракт в истории , сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Контракт включает в себя пункт о досрочном расторжении в 2025 году.

С учетом нового соглашения Адетокумбо гарантированно получит 256 млн долларов в течение следующих шести сезонов с «Милуоки».

(26 лет, 211 см) был выбран «Бакс» на драфте 2013 года под 15-м номером. В семи сезонах за команду греческий форвард набирал 20,1 очка, 8,9 подбора, 4,3 передачи 1,2 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за матч.

Яннис дважды подряд признавался MVP лиги (2019, 2020) и четыре раза участвовал в Матче всех звезд (2017-2020).

«Бакс» хотят убедить Янниса в своем профессионализме, но позорно тупят с контрактами других игроков – возможно, дважды за эту зиму

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