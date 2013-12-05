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    Яннис Адетокумбо и «Бакс» подпишут самый крупный контракт в истории НБА – 228,2 млн долларов за 5 лет

    Теги переходы Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

    Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо заявил, что подпишет супермаксимальное продление контракта с клубом.

    Двукратный MVP лиги заработает 228,3 миллиона долларов за 5 лет. Это самый крупный контракт в истории НБА, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

    Контракт включает в себя пункт о досрочном расторжении в 2025 году.

    С учетом нового соглашения Адетокумбо гарантированно получит 256 млн долларов в течение следующих шести сезонов с «Милуоки».

    Яннис Адетокумбо (26 лет, 211 см) был выбран «Бакс» на драфте 2013 года под 15-м номером. В семи сезонах за команду греческий форвард набирал 20,1 очка, 8,9 подбора, 4,3 передачи 1,2 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за матч.

    Яннис дважды подряд признавался MVP лиги (2019, 2020) и четыре раза участвовал в Матче всех звезд (2017-2020).

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