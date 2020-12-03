Отец Месси о переговорах с «ПСЖ»: «Фэйк. Я в Аргентине с сентября»

Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» , опроверг слухи о возможном переходе сына в .

В твиттере El Chiringuito TV появилась информация о том, что , представляющий интересы форварда, в понедельник провел переговоры с представителями французского клуба в Барселоне.

«Фэйк. Еще одна выдумка. Я нахожусь в Аргентине с сентября. #Fakenews», – написал отец футболиста в инстаграме.

Ранее появилась информация о том, что Месси не контактировал с другими клубами по поводу перехода.

Напомним, прошлым летом форвард хотел уйти из «Барсы» и подавал запрос на трансфер, который не был удовлетворен.

В этом сезоне игрок провел 11 матчей в и забил 5 мячей. С его статистикой можно ознакомиться здесь.