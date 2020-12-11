Барриос интересен «Милану», «Тоттенхэму», «Ньюкаслу» и «Бешикташу» (Primer Tiempo)

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Полузащитник Вильмар Барриос может покинуть «Зенит».

Как пишет колумбийский сайт Primer Tiempo, «Милан», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Бешикташ» контактировали с клубом из Петербурга, чтобы узнать о ситуации вокруг футболиста.

При этом сообщается, что велись разговоры о возможном продлении контракта между Барриосом и «Зенитом». Срок действующего соглашения 27-летнего игрока с клубом истекает летом 2023 года.

В этом сезоне колумбиец провел 15 матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу. Его полная статистика – здесь.

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