Барриос интересен «Милану», «Тоттенхэму», «Ньюкаслу» и «Бешикташу» (Primer Tiempo)

Полузащитник Вильмар Барриос может покинуть «Зенит».

Как пишет колумбийский сайт Primer Tiempo, , , и «Бешикташ» контактировали с клубом из Петербурга, чтобы узнать о ситуации вокруг футболиста.

При этом сообщается, что велись разговоры о возможном продлении контракта между Барриосом и . Срок действующего соглашения 27-летнего игрока с клубом истекает летом 2023 года.

В этом сезоне колумбиец провел 15 матчей в и сделал одну голевую передачу. Его полная статистика – здесь.