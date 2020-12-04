Экс-президент Союза биатлонистов России, глава ЦСП Александр Кравцов нарушал домашний арест и приобрел авиабилет «Москва – Стамбул» (МК.RU)

Брат бывшего главы Союза биатлонистов России (СБР), директора Центра спортивной подготовки России (ФГБУ «ЦСП») Александра Кравцова прокомментировал ситуацию с изменением меры пресечения для Кравцова с домашнего ареста на заключение под стражу.

По информации МК.RU, основанием для изменения меры пресечения стали материалы оперативно-розыскной деятельности, поступившие из ФСБ России, согласно которым Кравцов нарушил ограничения домашнего ареста, выходил за пределы квартиры, общался со свидетелями, а также приобрел авиабилет «Москва – Стамбул».

«В это трудно поверить, но все похоже на фальсификацию. Во-первых, у него даже не было на руках загранпаспорта – он хранится в 1 отделе Министерства спорта. В билете указан номер этого загранпаспорта с ошибкой. Как и номер телефона, указанный в документах, якобы подтверждающих приобретение билета. А сам мобильник был изъят еще в сентябре и до сих пор хранится в СК.

То есть кто-то взял и купил ему билет, чтобы доказать факт якобы готовящегося побега. Причем чтобы скрыть следы, это сделали не с банковской карты, а за наличные деньги в кассе!

История с мнимыми «вылазками» из квартиры еще более забавная. У него был браслет. Несколько раз он давал сбой, ложно срабатывал, приезжали сотрудники УИС, пытались чинить аппаратуру. Вообще к браслету было много претензий, но сейчас не об этом.

В те дни и в то время, когда Кравцов, по данным следствия, якобы покидал помещение, камеры видеонаблюдения в подъезде этого не зафиксировали. Мы предоставили полные записи. Консьержки также уверяют, что он не выходил (они не могли пропустить).

Он живет на 12 этаже, так что выйти через балкон или из окна вряд ли мог бы, сами понимаете. Фото встречи Кравцова с двумя дочерями, которые проходят по делу свидетелями и с которыми он не должен был видеться, непонятно когда сделаны», – сказал брат Кравцова.

Почему арестован Александр Кравцов – казначей нашего спорта: ему вменяют, что фиктивно пристроил дочерей, зятя, внука, заплатил им 14 млн