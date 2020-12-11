Нобоа о «Спартаке»: «Скандалов бы не было, если бы мы проиграли. Не говорили бы о судействе и расизме»

Полузащитник «Сочи» поделился мнением о причинах скандальных ситуаций на играх против «Спартака».

– Почему каждый матч «Спартака» с «Сочи» оборачивается скандалом?

– Думаю, потому что мы выигрываем. Если бы проиграли – сто процентов, скандалов бы не было. Сто процентов – мы не стали бы разговаривать по поводу судейства, расизма.

Мы проиграем – и просто проиграем! Но сейчас мы победили. А в этом случае со «Спартаком» всегда возникают какие-то проблемы.

Я такой футболист, что не обращаю внимания на то, что происходит до или после игры. Мне важна только сама игра. А до или после – говорите о чем хотите.

Если ты проиграл – значит, не кто-то другой виноват, а тренироваться надо получше, – сказал Нобоа.

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