Артета об «Арсенале»: «Мы должны принять пули на себя. Вот моя грудь, стреляйте в меня»

Главный тренер «Арсенала» высказался о выступлениях команды и своем положении.

Лондонский клуб занимает 15-е место в Премьер-лиге, набрав 13 очков по итогам 12 матчей.

«Я все время ощущаю давление. Когда у нас были те [хорошие] отрезки [в прошлом сезоне], не все было прекрасно. В заключительной части минувшего лета было много сложных моментов, поверьте. Не все было прекрасно и легко, не все приносило удовольствие.

Но, конечно, когда побеждаешь, тем самым формируешь иное настроение, и в таком случае давление заключается в том, что надо выигрывать снова. Давление будет всегда.

И мы должны смело встречать его, бороться, и никому нельзя сдаваться, потому что времени прятаться нет. Сейчас мы должны принять пули на себя, к сожалению.

Мы не добиваемся побед в матчах, и нужно выйти грудью вперед [и сказать]: «Бейте в меня, у вас есть такое право, потому что я не выигрываю».

Так что еще я могу сделать? Опустить голову, работать усерднее и стараться изменить положение к лучшему, прибавить. Вот так, в моем понимании, мы должны подходить к ситуации», – сказал тренер.

Артета также ответил на уточняющий вопрос о том, должен ли он «принимать пули на себя» в первую очередь, если сравнивать с игроками.

«Это естественно. Я принимаю это. Это часть работы.

Если не добиваешься результатов, то в итоге максимальную ответственность несет тренер.

Можно говорить что хочешь, желая внести пояснения, но необходимо в конечном счете выигрывать матчи. А этот клуб слишком велик, чтобы мириться со столь большим количеством поражений в последние недели. Так что вот моя грудь, стреляйте в меня, ребята», – сказал тренер.

«Арсенал» тонет: проиграл дома 4-й матч подряд, лидирует в АПЛ по удалениям, очень близок к зоне вылета