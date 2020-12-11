ЭСК РФС признала верными решения судьи Панина, которые «Спартак» просил оценить после игры с «Сочи»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Ибрагим Цаллагов Самюэль Жиго Наиль Умяров Сочи Игорь Панин Футбол

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела спорные моменты матча «Сочи» – «Спартак» (1:0), состоявшегося в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

Московский клуб ранее обратился с просьбой оценить работу арбитра Игоря Панина в эпизодах с неназначением пенальти в ворота «Сочи» на 45-й и 54-й минутах и вынесением предупреждения полузащитнику Наилю Умярову на 81-й минуте. Эта желтая карточка стала для хавбека 4-й в сезоне, вследствие чего он пропустит встречу с «Зенитом».

ЭСК пришла к выводу, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Сочи» на 45-й минуте.

«Решение мотивировано тем, что мяч попадает в тело полузащитника «Сочи» Ибрагима Цаллагова, правая рука которого находится в естественном положении и не делает тело неестественно больше. Неакцентированный возможный контакт руки и мяча в продолжении эпизода не является основанием для назначения одиннадцатиметрового удара», – сказано в пояснении.

ЭСК посчитала, что арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Сочи» на 54-й минуте.

«Решение мотивировано тем, что полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов инициировал нормальный игровой контакт с защитником «Спартака» Самюэлем Жиго. Игрок атакующей команды при этом совершил падение по собственной инициативе, когда он, почувствовав сопротивление в верхней части туловища со стороны Цаллагова, поджал ноги и прекратил бежать в направлении мяча», – сказано в заявлении.

ЭСК постановила, что судья правильно вынес предупреждение Умярову на 81-й минуте матча.

«Решение мотивировано тем, что игрок «Спартака» использует направленную в область шеи и лица соперника руку для блокирования его дальнейшего продвижения», – сказано в пояснении.

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