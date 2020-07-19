Представлен логотип чемпионата мира-2022 по волейболу в России. Он пройдет в 10 городах

Международная федерация волейбола ( ) представила логотип мужского чемпионата мира 2022 года, который пройдет в России.

Также были опубликованы логотипы российских городов-организаторов чемпионата мира.

При создании логотипа турнира дизайнеры вдохновлялись волейболистом в прыжке, говорится в пресс-релизе на сайте FIVB.

ЧМ-2022 среди мужских команд пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.

Женский чемпионат мира-2022 по волейболу примут Нидерланды и Польша.

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