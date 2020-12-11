Надаль о любимом футболисте: «Роналду и Месси очень хороши, но выберу Роналдо»

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Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, кто для него любимый футболист.

«Это действительно сложный вопрос, но, учитывая то, что я видел, думаю, Роналдо. Я не назову Криштиану Роналду или Месси.

Криштиану и Месси сейчас очень хороши, но я выберу Роналдо. Думаю, он был потрясающим, замечательным парнем. Он всегда был очень хорош, но до той серьезной травмы Роналдо был невероятен.

Я увидел его, когда он был на пике карьеры, потому что мой дядя (Тони Надаль – прим. Sports.ru) играл с ним в Барселоне», – сказал Надаль.

 

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