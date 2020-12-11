КДК отложил рассмотрение дела Тедеско. Он будет руководить «Спартаком» в игре с «Зенитом»

Отложено решение КДК РФС по матчу 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0).
Контрольно-дисциплинарный комитет запросил дополнительные материалы. Все эпизоды будут рассмотрены на дополнительном совещании 21 декабря.
Таким образом, главный тренер московского клуба Доменико Тедеско, чье поведение должно было сегодня рассматриваться на совещании КДК, сможет руководить командой в предстоящем матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом». Эта игра состоится в среду, 16 декабря, в Санкт-Петербурге.
КДК намерен рассмотреть поведение Тедеско в связи с конфликтом, который случился между немцем и тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным. Со стороны московского клуба звучали обвинения в расизме и ксенофобии в адрес «Сочи».
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