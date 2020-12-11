КДК отложил рассмотрение дела Тедеско. Он будет руководить «Спартаком» в игре с «Зенитом»

Отложено решение КДК РФС по матчу 18-го тура «Сочи» – «Спартак» (1:0).

Контрольно-дисциплинарный комитет запросил дополнительные материалы. Все эпизоды будут рассмотрены на дополнительном совещании 21 декабря.

Таким образом, главный тренер московского клуба , чье поведение должно было сегодня рассматриваться на совещании КДК, сможет руководить командой в предстоящем матче 19-го тура РПЛ с . Эта игра состоится в среду, 16 декабря, в Санкт-Петербурге.

КДК намерен рассмотреть поведение Тедеско в связи с конфликтом, который случился между немцем и тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным. Со стороны московского клуба звучали обвинения в расизме и ксенофобии в адрес «Сочи».

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