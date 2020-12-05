Хабиб о дрим-тим France Football: «Вместо Хави и Беккенбауэра – Зидана и Рамоса. И тренером – Дель Боске»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о составе команды мечты по версии France Football.

«Вместо Хави я бы Зидана поставил. Вместо Беккенбауэра – .

И тренером – Дель Боске», – написал Нурмагомедов в сторис инстаграма.

Фото: инстаграм

Ранее лучшим вратарем в истории по версии France Football был признан голкипер сборной СССР Лев Яшин. Также были названы лучшие защитники, полузащитники и форварды.

Роналдиньо, Зидан, Буффон, Роберто Карлос и Пирло – во втором составе дрим-тим France Football

Роналду, Роналдиньо, Блохин, Гиггз, Анри и Стоичков – среди номинантов на звание лучшего левого нападающего в истории (France Football)

Роналдо, Мюллер, ван Бастен, Бергкамп и Кройфф – среди номинантов на звание лучшего центрфорварда в истории (France Football)

Месси, Бекхэм, Роббен, Фигу и Бест – среди претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории (France Football)